Navigatore mette nei guai un giovane motociclista, tratto in salvo dai Vigili del fuoco

Una squadra del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Isernia è intervenuta in località Monte Patalecchia, nel territorio del Comune di Castelpetroso, per soccorrere un motociclista in difficoltà. Il giovane centauro, seguendo un percorso indicato dal navigatore satellitare, si era avventurato su una strada interpoderale particolarmente impervia e resa scivolosa dalle condizioni del terreno.

Durante il tragitto, ha perso il controllo del mezzo ed è scivolato, rimanendo incastrato sotto la moto. Nonostante l’incidente, è riuscito a lanciare l’allarme e a contattare i soccorsi. Grazie alla geolocalizzazione della chiamata, i Vigili del Fuoco hanno rapidamente individuato la zona dell’incidente e raggiunto il motociclista.

Il giovane, che fortunatamente non ha riportato gravi ferite, è stato liberato e trasportato a valle per le cure necessarie. Anche la moto è stata recuperata e messa in sicurezza.

L’intervento si è concluso positivamente, evidenziando ancora una volta la tempestività e l’efficacia dell’azione dei Vigili del Fuoco, supportati dalle moderne tecnologie di localizzazione