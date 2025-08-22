Non rientra dall’escursione, rinvenuto privo di vita in quota e recuperato dal Soccorso alpino

Il Soccorso Alpino e Speleologico Abruzzo è impegnato dalle prime ore della serata di ieri nelle ricerche di un escursionista che non ha fatto rientro alla propria auto. Quest’ultima è stata individuata lungo la strada che procede verso la via normale del Monte Prena. Sul posto questa mattina per una perlustrazione dell’area anche l’elisoccorso di stanza a L’Aquila.

È stato purtroppo ritrovato senza vita l’uomo disperso da ieri sul Monte Prena. Durante tutta la notte e con le prime luci del giorno le squadre di terra del Soccorso Alpino e Speleologico Abruzzo, insieme ai militari della Guardia di Finanza hanno operato lungo le linee di salita del Prena, mentre un elicottero della Guardia di Finanza ha sorvolato l’area con il sistema IMSI catcher, alla ricerca di un segnale telefonico.

Il dispositivo ha individuato due possibili punti di interesse, che hanno orientato e concentrato le ricerche dei tecnici del Soccorso Alpino e Speleologico, fino al rinvenimento del corpo.

Dopo l’autorizzazione del magistrato, sono state completate le operazioni di recupero e trasferimento della salma.