I commissari alla sanità del Molise vorrebbero declassare l’ospedale di Agnone perché costa troppo. Una motivazione ridicola se si pensa alle vagonate di denaro pubblico gettate letteralmente nel cesso per avviare la costruzione, mai ultimata, del nuovo ospedale. Le telecamere di “Mi manda Rai Tre” si sono accese sullo scandalo della sanità molisana. Torchiato dalla giornalista anche l’ex presidente della Regione Molise, Michele Iorio.
Sanità e sprechi: lo scandalo del nuovo ospedale mai completato nel servizio di “Mi manda Rai Tre”
I commissari alla sanità del Molise vorrebbero declassare l'ospedale di Agnone perché costa troppo. Una motivazione ridicola se si pensa alle vagonate di denaro pubblico gettate letteralmente nel cesso per avviare la costruzione, mai ultimata, del nuovo ospedale.…
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