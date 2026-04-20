Carabinieri: caserma intitolata alla memoria della medaglia di bronzo al valor militare Nicola Mambella

Nel corso della mattinata, alla presenza del Comandante Interregionale “Ogaden”, Generale di Corpo d’Armata Nicola Massimo Masciulli, del Comandante della Legione Carabinieri “Abruzzo e Molise”, Gen. B. Gianluca Feroce, del Prefetto, Luigi Carnevale, del Comandante Provinciale dei Carabinieri di Pescara, Col. Stefano Ranalletta, delle diverse autorità civili, militari e religiose, di una rappresentanza dell’Associazione Nazionale Carabinieri, dei Gonfaloni della Regione Abruzzo, della Provincia di Pescara, del Labari, dei Medaglieri e delle Associazioni Combattentistiche e d’Arma dei comuni di Manoppello e Serramonacesca di una rappresentanza di alunni degli istituti comprensivi delle due cittadine, si è svolta la cerimonia di inaugurazione della nuova sede della Stazione Carabinieri di Manoppello, intitolata al Carabiniere Medaglia di bronzo al Valor Militare “alla memoria” Nicola MAMBELLA.

L’evento è stato scandito da momenti di particolare solennità e ha visto lo schieramento dalla Fanfara della Legione Carabinieri di Roma, diretti dal Lgt. C.S. Danilo Di Silvestro, da un picchetto d’onore e da una rappresentanza di comandanti e militari delle Stazioni Carabinieri della provincia. I Sindaci del Comune di Manoppello e Serramonacesca hanno consegnato al comandante di Stazione, Mar. Ca. Marco Antonio De Vito, le bandiere nazionale ed europea, successivamente benedette dal cappellano militare del Comando Legione “Abruzzo e Molise”, Don Claudio Ricchiuti.

Hanno quindi preso la parola il Sindaco di Manoppello, Giorgio De Luca che ha ringraziato l’Arma per la presenza quotidiana, visibile e rassicurante ed il Comandante Provinciale dei Carabinieri di Pescara che ha sottolineato il valore strategico e simbolico del presidio inaugurato.

Il momento più significativo della cerimonia è stato rappresentato dal taglio del nastro della nuova Stazione di Manoppello, a cura della madrina dell’evento, Mara Candeloro, nipote del Carabiniere Mambella.

Il Carabiniere Nicola Mambella, nato a Pescara 25 luglio 1925, è stato decorato di Medaglia di Bronzo al Valor Militare “alla memoria” perché “nel corso di gravi perturbamenti d’ordine pubblico, si prodigava, incurante d’ogni rischio, ove il fuoco avversario era più micidiale. Ferito gravemente, faceva olocausto della sua vita. Esempio di alto sentimento del dovere e di attaccamento alle gloriose tradizioni dell’Arma”. Andria (BA), il 07 marzo 1946.

La nuova sede della Stazione Carabinieri, simbolo tangibile di legalità e presidio fondamentale per la sicurezza del territorio, è stata realizzata grazie ad una sinergia tra Regione Abruzzo e l’Amministrazione Comunale di Manoppello, con particolare attenzione alla sostenibilità ambientale.