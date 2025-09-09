Non si ferma all’alt, fugge e impatta contro le auto in sosta: arrestato 19enne senza patente

Una pattuglia della Sezione Radiomobile della Compagnia Carabinieri di Isernia, durante un servizio di perlustrazione e controllo del territorio, ha notato una autovettura con tre giovani a bordo, che procedeva a fari spenti su via Latina. Il conducente alla vista della macchina dei Carabinieri, al fine di evitare il controllo, ha svoltato immediatamente su via XXIV Maggio, e nonostante l’alt intimato dai militari dell’Arma ha cercato di fuggire ad alta velocità.

Proprio a causa dell’alta velocità e delle manovre spericolate fatte, il conducente ha perso il controllo, finendo la propria folle corsa contro due autovetture in sosta. Impossibilitati a proseguite la fuga a bordo dell’autovettura i tre giovani hanno abbandonato il mezzo al centro della carreggiata e sono fuggiti a piedi, tentando di far perdere le proprie tracce.

Mentre due dei tre sono riusciti a far perdere le loro tracce, il conducente è stato bloccato e accompagnato presso la caserma Carabinieri per accertamenti. Al giovane 19nne isernino, la cui responsabilità dovrà essere accertata nel corso del successivo giudizio, è stata contestata la guida senza patente e la resistenza a Pubblico Ufficiale ed è stato dichiarato in arresto e sottoposto agli arresti domiciliari presso la propria abitazione, a disposizione della locale Procura della Repubblica.