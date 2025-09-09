Carabinieri: il tenente Benvenuti lascia il Norm di Isernia, trasferito al Nucleo Informativo a Roma

Dopo tre anni al Comando del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia Carabinieri di Isernia, il Tenente Luigi BENVENUTI è stato trasferito al Nucleo Informativo del Comando Provinciale Carabinieri di Roma.

Arruolato nell’Arma dei Carabinieri nel 1995, ha frequentato il corso biennale presso la scuola Sottufficiali Carabinieri di Velletri e Firenze ed è stato destinato, con il grado di Vice Brigadiere, alla Stazione Carabinieri di Palmi (RC). Dopo varie esperienze di Polizia Giudiziaria nell’Arma territoriale della Calabria, è stato trasferito al Nucleo Investigativo del Comando Provinciale Carabinieri di Napoli, fino al 2021 quando è risultato vincitore di concorso per Ufficiali dell’Arma dei Carabinieri e dopo aver superato con profitto il corso addestrativo, è stato promosso al grado di Sottotenente.

Da Ufficiale ha assunto l’incarico di Comandante nel Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia Carabinieri di Isernia. Durante il servizio gli sono state conferite diverse onorificenze, tra le quali la Croce d’oro con Stelletta per Anzianità di Servizio e la medaglia d’Argento “Militantis Ecclesiae” concessa dal Sacro Militare Ordine Costantiniano San Giorgio.

La professionalità, disponibilità e dedizione all’Istituzione dimostrate durante la sua permanenza al Comando Compagnia Carabinieri di Isernia, gli hanno consentito di raggiungere importanti risultati nell’attività di prevenzione e repressione dei reati in genere, meritandosi encomi ed elogi dai suoi superiori e attestati di stima da parte dei cittadini residenti.