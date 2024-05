Novanta candeline per Tonino Salzano, auguri speciali dal figlio Diego, dai nipotini e da tutti i familiari

Molti dei tuoi amici, o come li chiami tu fratelli, dall’ altra parte del mondo, in Australia, ricorderanno questo momento, quando ti arrivò dall’Italia la tua Vespa. Di soddisfazioni nella vita ne hai avute tante, ma quanti sacrifici. Sei partito appena 18enne dal porto di Napoli alla volta dell’Australia e dopo 60 giorni di navigazione sei approdato in una terra sconosciuta per cercare lavoro. Lo trovasti subito perché non ti faceva paura niente, tanto meno sudare nel deserto australiano sotto 50 gradi. Essere uno di 18 fratelli non è stata cosa da niente, ma hai imparato da nonno Vincenzo che con il rispetto, la lealtà e la fatica della fronte si può tutto. In quella terra così lontana hai trovato il senso della vita; l’amicizia vera ed il nostro futuro. Lì incontrasti Antonio che dopo qualche anno diventò tuo suocero, lì, nel paese dei canguri e dei koala, hai dato il giusto senso alla parola amicizia quando Nino Spadanuda affrontò in macchina un viaggio di quasi 1000 chilometri per venirti a salvare. Papà quanti sacrifici hai fatto: per poterli raccontare ci vorrebbero esattamente 90 anni. Ringrazio Dio, la vita, i tuoi amici, perché è grazie a loro ed alla tua forza che oggi, tutti noi, in particolare i tuoi amori, Antonio e Stefano, ti auguriamo buon compleanno per le tue prime 90 candeline. Grazie per gli esempi, che insieme a mamma, continuate a donarci quotidianamente. Tanti auguri Papà. A Tonino Salzano le congratulazioni per il traguardo raggiunto anche dalla redazione de l’Eco online.

