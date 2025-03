Nuova press card per i “veri” giornalisti contro le bufale e i venditori di corsi farlocchi

Il Consiglio nazionale dell’Ordine dei giornalisti ha avviato una collaborazione con l’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato per progettare il nuovo tesserino per giornalisti in una versione moderna da Press Card.

Il progetto per la Card dei giornalisti costituisce un’opportunità congiunta per l’Ordine e l’Istituto Poligrafico perché può rappresentare un riferimento di gestione semplificata e sicura di un documento di iscrizione a un ordine professionale.

Il formato individuato in via preliminare ipotizza una Card con specifiche caratteristiche anticontraffazione tipiche dei documenti di riconoscimento. La Card, di cui è già stata delineata una prima bozza da sviluppare (vedi foto), in un futuro potrebbe rientrare nell’ambito dell’IT-Wallet, il sistema di portafoglio digitale che l’Istituto Poligrafico sta implementando insieme con PagoPa (App Io) sotto il coordinamento del Dipartimento per la trasformazione Digitale.

Si evidenzia, inoltre, l’introduzione della scritta PRESS al fine di rendere immediatamente riconoscibile il giornalista italiano, garantendo un’ulteriore sicurezza della persona soprattutto in zone e contesti critici, in particolare in ambito internazionale.

Al fine di avviare il progetto il presidente nazionale dell’Ordine Carlo Bartoli e il vicepresidente Angelo Baiguini hanno incontrato nei giorni scorsi l’amministratore delegato del Poligrafico, Francesco Soro. Il presidente e l’amministratore delegato hanno convenuto sull’importanza del progetto-pilota che può rappresentare un ulteriore passo avanti per quanto riguardale l’innovazione delle procedure dell’Ordine dei giornalisti ed anche un’utile esperienza per tutte le professioni ordinistiche.

Nelle prossime settimane il Poligrafico dello Stato predisporrà un serie di proposte grafiche in base alle indicazioni fornite dal Cnog.