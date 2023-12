Nuovi Carabinieri assegnati alle stazioni, l’Arma rafforza la presenza territoriale

L’Aquila e provincia – Lo scorso fine settimana si è concluso l’arrivo di 17 giovani Carabinieri assegnati per il ripianamento di parte degli organici sull’intera provincia dell’Aquila.

Il personale neo-giunto, già addestrato nelle attività di controllo del territorio e gestione delle emergenze, andrà ad alimentare le stazioni carabinieri del territorio, che costituiscono un baluardo per la democrazia e la giustizia.

Tra le cinque compagnie destinatarie del personale, il rafforzamento maggiore è arrivato per i presidi alle dirette dipendenze della compagnia di Sulmona.

Il territorio aquilano, anche quest’anno, oltre agli altri ingressi connessi ai trasferimenti interni che hanno riguardato i militari nei diversi ruoli, ha ottenuto un consistente aumento di 17 unità provenienti direttamente dai reparti d’istruzione.

Le forze messe a disposizione sono state attentamente ripartite dal comandante della legione carabinieri Abruzzo e Molise, Gen. Antonino Neosi. Il rafforzamento dei presidi territoriali, giunge anche all’esito delle strategie d’intervento concordate in seno del comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica presieduto dal Prefetto dell’Aquila, dott. Giancarlo Di Vincenzo, per fronteggiare il malaffare, specie in danno delle fasce più vulnerabili della popolazione.

Questa mattina, dunque, il comandante provinciale, col. Nicola Mirante, nella sede della caserma, ha incontrato tutti i nuovi arrivati e ricordato loro l’importanza dell’agire di ciascun carabiniere, la cui missione è quella di saper ascoltare e rispondere a tutte le esigenze dei cittadini che si rivolgono agli appartenenti all’Arma.