Orso investito e ucciso da un’auto: è un maschio subadulto, indagini dei Carabinieri

Ancora un orso investito sulle strade d’Abruzzo. Ieri sera, intorno alle 22, sulla strada statale Sora-Avezzano, all’altezza del km 27 circa, nei pressi dell’uscita Le Rosce, è stato investito un orso bruno marsicano, maschio, subadulto di 4-6 anni, che è probabilmente morto sul colpo per il trauma subito.

Il Parco è stato interessato dalla Centrale Operativa dei Carabinieri di Tagliacozzo che, in assenza di altri veterinari, hanno fatto ricorso all’equipe del Parco. La veterinaria del Parco ha certificato la morte dell’animale, probabilmente per trauma cranico. La carcassa è stata rimossa, trasferita presso la sede del Parco a Pescasseroli, da dove sarà successivamente trasportata all’Istituto Zooprofilattico di Teramo per la necroscopia e gli accertamenti del caso.

Sulla dinamica che ha coinvolto almeno due veicoli stanno indagando i Carabinieri della Compagnia di Tagliacozzo.

«È un episodio che si aggiunge a una serie già lunga e che, ancora una volta, richiama la complessità della convivenza tra fauna selvatica, infrastrutture (strade, superstrade e autostrade) e territori abitati. Una complessità che difficilmente può essere compressa in risposte semplici o immediate che non sempre riescono a raccontare tutti gli aspetti della realtà» commentano dal Pnalm.