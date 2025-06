Ospedale Caracciolo: criticità e prospettive, a Palazzo San Francesco atteso l’arrivo di Bonamico e Di Santo

Il prossimo mercoledì 11 giugno alle ore 17:30 si terrà il Consiglio Comunale di Agnone, una seduta che si preannuncia cruciale per il futuro della sanità locale. Dopo l’esame dei tre punti tecnici all’ordine del giorno – lettura e approvazione dei verbali della seduta precedente, ratifica della delibera di Giunta Comunale sulla variazione al Bilancio di Previsione finanziario 2025/2027 e approvazione dell’aggiornamento del Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2025/2027 insieme al Programma Triennale di Beni e Servizi 2025/2027 – l’attenzione si concentrerà sull’esame delle attuali criticità dell’ospedale San Francesco Caracciolo.

Sulla spinta dei consiglieri di minoranza del gruppo ‘Agnone Identità e Futuro’, l’incontro vedrà la partecipazione del direttore generale dell’Asrem Giovanni Di Santo e del commissario straordinario alla Sanità Marco Bonamico, quest’ultimo avvistato alcune settimane fa proprio nel presidio di confine che sulla carta dovrebbe servire un’area classificata come particolarmente disagiata. La presenza dei vertici sanitari regionali sottolinea l’importanza di un appuntamento atteso da tempo dalla comunità, considerando le innumerevoli difficoltà che ormai attanagliano l’ospedale dell’Alto Molise.

Oltre a fare il punto sulle criticità che stanno mettendo a dura prova il presidio sanitario, la seduta dovrebbe – il condizionale è d’obbligo vista la delicatezza della situazione – fare emergere le prospettive future del nosocomio. La comunità di Agnone e dell’intero territorio attende risposte concrete su quale destino attenda questo presidio sanitario, fondamentale per garantire l’assistenza medica in una zona già penalizzata dalla sua posizione geografica. L’appuntamento di mercoledì rappresenta quindi un momento decisivo per comprendere se e come si intenda preservare e rilanciare questo importante servizio per la collettività.