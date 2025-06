“Vitamine in Azienda” e “Imprese in rete”, diciotto aziende dell’Alto Molise coinvolte in Progetto Appennino

Con il primo incontro collettivo nella sala meeting di Borgotufi, a Castel del Giudice hanno preso il via “Vitamine in Azienda” e “Imprese in rete”, i percorsi di accelerazione e creazione di reti dedicati alle imprese locali e realizzati da Fondazione Edoardo Garrone e Comune di Castel del Giudice nell’ambito dell’edizione 2025 di Progetto Appennino.

Sono in tutto 18 le realtà e le aziende del territorio del GAL Alto Molise e della SNAI dell’Alto e Medio Sannio coinvolte nelle due iniziative, che si pongono l’obiettivo di favorire il consolidamento del tessuto produttivo rappresentato dalle piccole e medie imprese dell’Appennino molisano.

In particolare, sono 15 le imprese che partecipano a “Vitamine in azienda”, dislocate tra i comuni di Castel del Giudice e Agnone, ma anche a Carovilli, Chiauci, Frosolone e Termoli, e attive in particolare nei settori del turismo, dell’agricoltura, dell’artigianato, della cultura e dei servizi. Si tratta di Caseificio Di Nucci, Società Agricola Melise, Panificio – Pasticceria Alto Molise, I Sapori Del Tratturo, Casa Frezza, Museo Marinelli, Teatro Italo Argentino Associazione Culturale, Artemisia Cooperativa di Comunità, Ipotenusa, Molise Wow, Onesa, Vello, Vagare, Cooperativa di Comunità Terramea e Cerris Park. Fino alla fine del 2025, le aziende saranno affiancate con un coaching personalizzato gratuito, articolato in 7 incontri individuali, che affronteranno le specifiche problematiche gestionali e manageriali delle singole aziende, e 3 incontri collettivi, di carattere formativo più generale.

“Imprese in rete” accompagnerà invece la nascita di due progetti di collaborazione: una rete di servizi socio-sanitari, che sul territorio di Agnone, Capracotta e Castel del Giudice possa sviluppare un sistema integrato di servizi di prossimità, complementare a quello pubblico, capace di rispondere ai bisogni crescenti di una popolazione fragile e in progressivo invecchiamento, e una rete a Castel del Giudice per coordinare e ampliare l’impatto di quattro realtà già attive sul territorio, costituendo una vera e propria infrastruttura sociale e culturale. Generare e rafforzare l’aggregazione e la cooperazione delle imprese appenniniche è l’obiettivo generale dell’iniziativa, che tra giugno e novembre coinvolgerà ciascun network in 7 incontri per sviluppare il proprio progetto strategico di rete.

«Con “Vitamine in Azienda” e “Imprese in Rete” portiamo avanti un modello di accompagnamento imprenditoriale che coniuga prossimità territoriale, ascolto attivo e sviluppo sostenibile. Il nostro impegno nel costruire un Appennino che sia non solo abitato, ma vissuto e generativo, passa attraverso la creazione di un tessuto imprenditoriale connesso, collaborativo e profondamente radicato nel territorio» ha spiegato Francesca Campora, direttore generale di Fondazione Edoardo Garrone. «Castel del Giudice è un esempio concreto di come la rigenerazione territoriale possa nascere dalla visione condivisa e dall’iniziativa locale. È in contesti come questo che vogliamo continuare a investire energie e competenze, contribuendo a far crescere comunità capaci di creare sviluppo, coesione sociale e nuove opportunità a partire dalla valorizzazione delle proprie risorse».

«Siamo orgogliosi di ospitare e sostenere un’iniziativa strategica come ‘Vitamine in Azienda’ e ‘Imprese in rete’, che mette al centro le imprese locali come motore di sviluppo per il nostro territorio – ha sottolineato il sindaco di Castel del Giudice Lino Gentile -. Il rafforzamento del tessuto economico e imprenditoriale dell’Appennino molisano è una condizione imprescindibile per ogni progetto di rigenerazione e crescita. Le sole politiche pubbliche non bastano: serve una visione condivisa e un’alleanza concreta tra istituzioni, imprese e comunità. Questo percorso promosso dalla Fondazione Edoardo Garrone, insieme al Comune di Castel del Giudice e a un ampio partenariato territoriale, rappresenta un passo decisivo verso uno sviluppo duraturo, sostenibile e realmente generativo».

«Siamo onorati di condividere questa esperienza con il sindaco Lino Gentile e con il Comune di Castel del Giudice, che ancora una volta dimostra lungimiranza nel saper attrarre, con confronto e condivisione, investimenti per il territorio – ha evidenziato il presidente della Provincia di Isernia e sindaco di Agnone Daniele Saia -. ‘Vitamine in Azienda’ e ‘Imprese in rete’ rappresentano un’opportunità di crescita per tutte le aziende selezionate. Siamo certi che Progetto Appennino arricchirà e farà crescere il territorio per invertire le notizie che continuano a uscire sui giornali su spopolamento e denatalità, con spirito di fiducia per lo sviluppo di tutto l’Alto Molise, in sintonia con gli investimenti in turismo, enogastronomia e imprenditoria già in essere. Questa è un’occasione importante da cogliere per tutti noi, per un nuovo futuro delle aree interne».

“Vitamine in Azienda” e “Imprese in Rete” fanno parte del più ampio Progetto Appennino, promosso da Fondazione Edoardo Garrone e realizzato quest’anno in collaborazione con il Comune di Castel del Giudice e un ampio partenariato locale.

Formazione per la nascita di nuove giovani imprese, consolidamento del tessuto imprenditoriale esistente, creazione di reti, coinvolgimento di altre dimensioni della comunità nelle attività produttive, strumenti e competenze per dare vita a progetti di sviluppo efficaci perché condivisi e inclusivi, sono i pilastri del Progetto.

Cuore del Progetto Appennino sarà poi il Campus ReStartApp – destinato a giovani aspiranti imprenditori under 40 in possesso di idee di impresa o startup nelle filiere tipiche dell’economia montana – che si svolgerà sempre a Castel del Giudice dal 30 giugno al 3 ottobre 2025, con una pausa intermedia nel mese di agosto.