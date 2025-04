Ospedale di Ortona, il dg Palmieri: «Facciamo crescere l’attività chirurgica»

Dare più respiro al Pronto Soccorso, una collocazione più adeguata al 118 e un rinnovato slancio all’attività chirurgica, specie di tipo ortopedico. Questa la cura indicata dal Direttore generale della Asl Mauro Palmieri per l’ospedale di Ortona, visitato questa mattina per la prima volta.

Analogamente a quanto rilevato in altri presidi, il tema dell’accoglienza è tra le priorità nella visione del manager, perché la facilità di accesso e la razionalizzazione degli spazi di attesa sono il primo biglietto da visita di un ospedale. Ma è sulla parte chirurgica che intende catalizzare la maggiore attenzione: «Abbiamo una sala operatoria efficiente – è la riflessione di Palmieri – tre posti nell’area sub intensiva, una palestra con grandi spazi, una buona diagnostica: ci sono tutte le condizioni per inserire questo ospedale nel percorso femore e nel protocollo Eras, un percorso di cura perioperatoria multiprofessionale che mira a ridurre lo stress chirurgico e favorire un recupero più rapido dopo un intervento. Com’è noto, è particolarmente indicato per diversi tipi di intervento, e consente di migliorare la qualità di vita del paziente, ridurre complicanze e durata dell’ospedalizzazione». Una manovra doppia, dunque, per far crescere l’attività chirurgica e migliorare le pérformances misurate nel Piano nazionale esiti, che rappresenta per Palmieri una priorità assoluta, e che nel caso di Ortona può essere perseguita intervenendo sulla parte anestesiologica e riabilitativa, senza trascurare il bellissimo parco di cui dispone il presidio e che potrebbe essere maggiormente utilizzato.

“Questa è una bella struttura – considera il Direttore – sulla quale si può intervenire con facilità per farla crescere, partendo dalle potenzialità da sviluppare. Alla felice realtà rappresentata dalla senologia, in tutte le sue declinazioni, dobbiamo affiancare, oltre all’incremento delle attività chirurgiche, un’attività ambulatoriale che va rimodulata nell’occupazione degli spazi. Visitando la struttura, per esempio, abbiamo già ipotizzato con la Direzione medica di collocare all’ultimo piano un’area solventi, così da dare la possibilità di esprimersi ai nostri specialisti che vogliano svolgere la libera professione anche nel fine settimana”.

Palmieri ha colto l’occasione della visita a Ortona per partecipare anche alla Messa di precetto pasquale celebrata dall’Arcivescovo Emidio Cipollone, con il quale si è intrattenuto per un saluto e lo scambio degli auguri a fine celebrazione.