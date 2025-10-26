Ospedale: la risoluzione Monaco approda in Commissione. Saia e Di Palma chiamati a riferire

La salvaguardia dell’ospedale “Caracciolo” di Agnone e il rafforzamento della cooperazione sanitaria tra Abruzzo e Molise saranno al centro della seduta straordinaria e urgente della V Commissione consiliare della Regione Abruzzo, convocata per martedì 28 ottobre alle ore 10 presso la sala “G. D’Annunzio” del Palazzo dell’Emiciclo a L’Aquila.

Il consigliere regionale Alessio Monaco, sindaco di Rosello

La Commissione “Salute, Sicurezza Sociale, Cultura, Formazione e Lavoro”, presieduta dall’avvocato Paolo Gatti, esaminerà la Risoluzione (n. 35 del 30 settembre 2025) presentata dai consiglieri Alessio Monaco, sindaco di Rosello, e Vincenzo Menna. All’ordine del giorno sono previste le audizioni di Silvana Di Palma, sindaco di Castiglione Messer Marino e componente del Comitato Ristretto della Asl 2 Lanciano-Vasto-Chieti, e di Daniele Saia, sindaco di Agnone e presidente della Provincia di Isernia.

Al centro la sindaca di Castiglione Messer Marino, Silvana Di Palma

La questione riguarda il presidio ospedaliero dell’Alto Molise, area di confine che da sempre rappresenta un bacino di utenza per i servizi sanitari abruzzesi, in particolare per quanto concerne le aree dell’alto Vastese e del versante sangrino.

