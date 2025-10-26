Ospedale: la risoluzione Monaco approda in Commissione. Saia e Di Palma chiamati a riferire

La salvaguardia dell’ospedale “Caracciolo” di Agnone e il rafforzamento della cooperazione sanitaria tra Abruzzo e Molise saranno al centro della seduta straordinaria e urgente della V Commissione consiliare della Regione Abruzzo, convocata per martedì 28 ottobre alle ore 10 presso la sala “G. D’Annunzio” del Palazzo dell’Emiciclo a L’Aquila.
La Commissione “Salute, Sicurezza Sociale, Cultura, Formazione e Lavoro”, presieduta dall’avvocato Paolo Gatti, esaminerà la Risoluzione (n. 35 del 30 settembre 2025) presentata dai consiglieri Alessio Monaco, sindaco di Rosello, e Vincenzo Menna. All’ordine del giorno sono previste le audizioni di Silvana Di Palma, sindaco di Castiglione Messer Marino e componente del Comitato Ristretto della Asl 2 Lanciano-Vasto-Chieti, e di Daniele Saia, sindaco di Agnone e presidente della Provincia di Isernia.
La questione riguarda il presidio ospedaliero dell’Alto Molise, area di confine che da sempre rappresenta un bacino di utenza per i servizi sanitari abruzzesi, in particolare per quanto concerne le aree dell’alto Vastese e del versante sangrino.