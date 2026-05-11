Pakistano e albanese senza fissa dimora trovati a bordo di un furgone rubato, denunciati per ricettazione

I Carabinieri di Nucleo Operativo Radiomobile della Compagnia Carabinieri di Venafro hanno proceduto al controllo di un furgone IVECO che transitava lungo la Strada Statale 85 Venafrana. A bordo del veicolo viaggiavano due giovani stranieri rispettivamente di nazionalità…

I Carabinieri di Nucleo Operativo Radiomobile della Compagnia Carabinieri di Venafro hanno proceduto al controllo di un furgone IVECO che transitava lungo la Strada Statale 85 Venafrana. A bordo del veicolo viaggiavano due giovani stranieri rispettivamente di nazionalità pakistana e albanese, da tempo in Italia senza fissa dimora e con precedenti di polizia.

A conclusione degli accurati accertamenti eseguiti dai militari è emerso che il furgone era stato rubato qualche giorno prima nel territorio della provincia di Pesaro Urbino e denunciato dal proprietario presso la locale Stazione Carabinieri.

La loro posizione è al vaglio della Procura della Repubblica di Isernia alla quale i due sono stati deferiti in stato di libertà per le ipotesi di resto di ricettazione.

Il controllo con il recupero del mezzo rubato è il frutto di una costante attività di controllo del territorio messa in atto da tempo dalla Compagnia Carabinieri di Venafro anche durante le ore notturne, al fine di prevenire i reati predatori e garantire il mantenimento dell’Ordine e della Sicurezza Pubblica.