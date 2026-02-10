Palatucci, il Questore Farinacci: modello di giustizia e lealtà a cui ispirarsi nel quotidiano

Questa mattina, a Campobasso, nei pressi della targa dedicata a Giovanni Palatucci, posta nel piazzale omonimo nelle adiacenze della Questura, la Polizia di Stato ha ricordato l’ultimo Questore di Fiume, Medaglia d’Oro al Merito Civile e riconosciuto “Giusto tra le Nazioni”.

Giovanni PALATUCCI morì nel 1945 a soli 36 anni a Dachau, internato nel campo di concentramento nazista con l’accusa di tradimento per aver sottratto allo sterminio migliaia di ebrei stranieri e italiani, di cui ha evitato la deportazione in Germania grazie al proprio ruolo istituzionale.

Il Questore FARINACCI, nel corso della cerimonia, ha ricordato con il personale della Polizia di Stato presente la figura di Palatucci, Funzionario di Polizia, uomo delle istituzioni che attraverso la propria vita ed il proprio sacrificio ha incarnato un autentico modello di giustizia e lealtà a cui ispirarsi nel lavoro quotidiano.