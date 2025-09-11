Pali della rete telefonica spezzati e abbattuti minacciano la sede stradale

Pali della rete telefonica abbattuti, spezzati, piegati, con i cavi che toccano la vegetazione a pochi metri dal terreno e addirittura attraversano pericolosamente la sede stradale. E’ quanto accade lungo la strada comunale che dall’abitato di Schiavi di Abruzzo conduce in frazione Valli. Una situazione di oggettivo pericolo, già segnalata dal Comune al gestore di quelle infrastrutture, rispetto alla quale tuttavia non vengono presi provvedimenti.

Evidentemente si tratta di linee telefoniche dismesse e il gestore non si degna di rimuoverle e mettere in sicurezza la zona perché si tratterebbe di un intervento anti economico. Più che il decoro e l’immagine, tuttavia, viene tirata in ballo la sicurezza stradale e la pubblica incolumità, atteso che uno di quei pali di legno, pericolosamente inclinato, minaccia di cadere proprio sulla sede stradale.