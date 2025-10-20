Panetto di hashish a bordo del suv, 52enne tratto in arresto dai Carabinieri

Avezzano (AQ) – È appena passata l’ora di pranzo di un comune sabato pomeriggio, un SUV nero che si aggira lentamente tra le vie del centro attira l’attenzione di una pattuglia dei Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Avezzano.

Gli uomini dell’Arma, impegnati in un servizio finalizzato alla prevenzione e repressione dei reati in materia di stupefacenti, decidono di procedere al controllo dell’auto e degli occupanti, un uomo e una donna, entrambi 52enni.

Il conducente, che appare subito molto agitato, viene riconosciuto dai Carabinieri poiché denunciato qualche mese addietro per reati in materia di stupefacenti. La perquisizione personale e veicolare, pienamente giustificata dalle circostanze, permette ai Carabinieri di rinvenire nell’auto un “panetto” di hashish del peso di circa 100 grammi.

Vistosi scoperto, l’uomo riferisce ai Carabinieri di detenere altro stupefacente, ma tenta di giustificarsi dichiarando di esserne in possesso per uso personale.

I Carabinieri, avvezzi ad ascoltare questo tipo di “giustificazioni”, decidono di estendere la perquisizione nel luogo indicato dall’uomo, ossia un esercizio commerciale di Capistrello, rinvenendo altri 40 grammi di hashish, già suddiviso in più involucri, ma anche tre bilancini di precisione, e materiale necessario al confezionamento in dosi della sostanza stupefacente.

Per il 52enne è scattato l’arresto in flagranza per detenzione di hashish ai fini di spaccio. Su disposizione della procura della Repubblica di Avezzano, l’uomo è stato condotto presso la propria abitazione, dove attenderà l’esito dell’udienza di convalida in regime di arresti domiciliari.

La sostanza stupefacente è stata sequestrata, così come il materiale necessario al suo confezionamento in dosi.