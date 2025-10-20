Pescolanciano: Poste Italiane attiva un prefabbricato modulare ad uso ufficio postale

Poste Italiane comunica che da oggi, lunedì 20 ottobre, l’ufficio postale di Pescolanciano è operativo all’interno di un prefabbricato modulare a uso ufficio postale, posizionato in via Cairoli, nelle vicinanze della sede, in un’area individuata di concerto con l’amministrazione comunale.

Presso la nuova sede temporanea è disponibile uno sportello abilitato a tutti servizi postali e finanziari, compresi quelli “radicati”, come le operazioni sui libretti di risparmio e sui conti Bancoposta e il ritiro della corrispondenza non consegnata per assenza del destinatario.

La struttura è aperta al pubblico secondo i consueti orari: dal lunedì al venerdì dalle 8.20 alle 13.45 e il sabato dalle 8.20 alle 12.45.

Si ricorda che l’ufficio postale di Pescolanciano da alcune settimane è indisponibile per consentire i lavori che interessano l’edificio comunale al cui interno è ospitata anche la sede postale. La struttura temporanea pertanto resterà operativa fino al termine degli interventi e al conseguente rientro di Poste Italiane nella sede abituale di via Roma.

In queste prime settimane Poste Italiane ha garantito la continuità dei servizi attraverso uno sportello dedicato presso l’ufficio postale di Carovilli.