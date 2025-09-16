Parco giochi inclusivo davanti alla scuola di Maiella, Saia: «Eliminate le barriere architettoniche»

«Oltre a lottare per le cose che non vanno, è giusto parlare anche di cose belle. Ieri mattina è suonata la campanella che segna il rientro tra i banchi di studenti, docenti e personale scolastico. Ad Agnone la riapertura del polo di Maiella è stata accompagnata dall’inaugurazione ufficiale del nuovo parco giochi dedicato ai bambini».

Lo comunica il sindaco di Agnone, Daniele Saia, che nella mattinata di ieri, insieme al personale docente e a tanti genitori, ha tenuto a battesimo il nuovo parco giochi attrezzato proprio nei pressi del polo scolastico di Maiella. Sono terminati nei giorni scorsi i lavori di rifacimento del parco dedicato ai bambini nelle vicinanze del polo scolastico, nuovi spazi verdi e barriere architettoniche eliminate.

«Ora l’area è accessibile a tutti» sottolinea il sindaco, che poi spende due parole anche per l’avvio delle lezioni. «Inizia così un nuovo anno di formazione. – ha commentato Saia – È importante che il faro guida per gli alunni in questa esperienza sia l’impegno, perché è solo così che potranno apprendere nuove e importanti nozioni. Il sapere è lo strumento più potente a nostra disposizione per affrontare la complessità del mondo che ci si presenta davanti ogni giorno: un mondo fatto, purtroppo, anche di disinformazione e superficialità, in cui le notizie false corrono veloci attraverso i social e riescono a manipolare pensieri e aspettative, riducendo ogni scambio di idee a uno scontro tra il noi e l’altro».

«Per questo ai ragazzi dico: non fermatevi mai all’apparenza, ma indagate a fondo le sfaccettature della nostra società, della nostra storia e del nostro progresso. – chiude il primo cittadino – A tutti gli studenti, i genitori, i docenti e il personale scolastico vanno i miei più sinceri auguri per nuovo anno pieno di soddisfazioni».