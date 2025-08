Pari Opportunità e progetto ‘A..mare Amando..ti’, successo per il talk show di Mondragone

Si è svolto con grande partecipazione il talk show presso il Lido Patrizia di Mondragone (Caserta), promosso dall’assessore alle Pari Opportunità, Carmen Miraglia, del Comune di Mondragone, in collaborazione con il format Tempo Libero a cura di Walter De Rosa che va in onda sui social e sul canale 99 campi flegrei “tv”. L’evento ha rappresentato un’importante occasione di confronto sui temi legati alle pari opportunità e alla sensibilizzazione sociale.

Tra gli ospiti: la presidente della Commissione Pari Opportunità di Mondragone, Francesca Gravano. Al tavolo dei relatori: Antonia Ciriello, Azzurra Donadona, Teresa Rao, Giovanna Verrengia, Marisa Varone, Filomena Bellucci, Emilio Martucci e il presidente dell’Associazione Me Too ODV di Agnone, Pasqualino De Mattia, che hanno dialogato affrontando il tema della violenza sulle donne a 360 gradi, analizzando cause, effetti e strategie di prevenzione e contrasto, con un approccio umano, istituzionale e sociale.

Durante l’incontro è stato presentato anche l’evento in programma il 7 agosto, che vedrà protagonista la bandiera del progetto ‘A..mare Amando..ti’. Dopo una cerimonia ufficiale con l’issaggio in Piazzale Conte, la bandiera sarà esposta nei lidi aderenti a Mondragone, come simbolo di impegno civile e promozione delle pari opportunità.

Quella del 7 agosto rappresenta la terza tappa del progetto, che ha già visto le precedenti fasi con l’issaggio della bandiera al Lido Cala Sveva di Termoli e l’adesione di trentacinque lidi a Baia Domizia. Ora, l’iniziativa si espande anche ai lidi di Mondragone, rafforzando il suo messaggio di sensibilizzazione contro la violenza di genere.

In questa cornice di collaborazione e sensibilizzazione, è stato anche annunciato che a breve sarà formalizzato un accordo di collaborazione tra il Comune di Mondragone e l’associazione Me Too ODV, con l’obiettivo di creare sinergie concrete nel contrasto alla violenza sulle donne e promuovere una cultura del rispetto e della prevenzione.

Tra il numeroso pubblico presente, si segnala anche la partecipazione di altri amministratori del Comune di Mondragone e di tutte le componenti della Commissione Pari Opportunità Carmen Miraglia e Francesca Gravano , a testimonianza dell’attenzione e dell’impegno corale dell’amministrazione comunale su queste tematiche fondamentali.

La versione integrale del talk show andrà in onda nei prossimi giorni su Campi Flegrei, canale 99, e sarà resa disponibile sulle pagine Facebook di Tempo Libero, Me Too e Non Ti Amo da Morire.

L’iniziativa conferma la sinergia tra istituzioni e associazioni per costruire una comunità sempre più consapevole, inclusiva e attenta ai diritti di tutti.