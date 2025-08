Cercatore di funghi caduto in un dirupo, recuperato dai Vigili del fuoco

Nel pomeriggio di oggi, intorno alle ore 16, squadre dei Vigili del Fuoco del Comando provinciale di Isernia sono intervenute in una zona impervia situata tra i comuni di Longano e Sant’Agapito per soccorrere un cercatore di funghi, accidentalmente caduto in un dirupo.

Le operazioni di soccorso erano state avviate dal Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico. Tuttavia, a causa delle difficoltà del terreno e dell’inaccessibilità dell’area, il CNSAS ha richiesto l’intervento dei Vigili del Fuoco tramite il Numero di Emergenza 115.

Giunti sul posto, i Vigili del Fuoco hanno immediatamente richiesto l’intervento di un elicottero. Il mezzo ha effettuato due tentativi di recupero, entrambi risultati vani per via delle condizioni ambientali avverse.

Il recupero è stato quindi portato a termine dai Vigili del Fuoco, che tramite un mezzo quattro per quattro hanno trasportato l’uomo, cosciente, ma con sospetta frattura della tibia, fino alla viabilità ordinaria.