Parte il campus ReStartApp, quaranta giovani imprenditori in ritiro a Castel del Giudice

Fondazione Edoardo Garrone e il Comune di Castel del Giudice sono lieti di invitare la stampa e gli eventuali interessati all’apertura dell’edizione 2025 del campus ReStartApp, incubatore per giovani imprese del territorio appenninico italiano, realizzato nell’ambito del più ampio Progetto Appennino.

Per illustrare l’iniziativa e conoscere gli aspiranti imprenditori under 40 provenienti da tutta Italia e le loro idee di impresa per il rilancio e la valorizzazione delle aree interne.

Lunedì 30 giugno 2025 alle ore 10.30

Sala Meeting Borgotufi

Via Borgotufi 80, Castel del Giudice (IS)

Saranno presenti:

Francesca Campora, direttore generale di Fondazione Edoardo Garrone

Lino Gentile, Sindaco del Comune di Castel del Giudice

Daniele Saia, Sindaco di Agnone e Presidente della Provincia di Isernia