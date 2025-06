Campobasso Calcio in ritiro a Capracotta. Paglione: «Onorati di ospitare la squadra della nostra regione»

«Grandi notizie per Capracotta e per tutto il Molise. Oggi abbiamo avuto il piacere di accogliere in Comune la dirigenza del Campobasso Calcio, che quest’anno ha scelto il nostro splendido paese per il ritiro estivo, dal 17 luglio al 1° agosto».

L’annuncio, a mezzo sociale, è del sindaco di Capracotta, Candido Paglione.

«Siamo incredibilmente contenti e onorati di ospitare la squadra della nostra regione sul campo in erba naturale dedicato a Erasmo Iacovone. – continua Paglione – È il frutto di anni di lavoro per migliorare la nostra impiantistica sportiva, con l’ambizione di diventare la sede privilegiata dei ritiri delle squadre professionistiche. Lo scorso anno la Juve Stabia, quest’anno i Lupi. Che emozione poter accogliere a Capracotta la squadra del cuore di tutti i molisani. Il nostro augurio è che da qui parta un messaggio di forte incoraggiamento al Campobasso Calcio, perché possa raggiungere traguardi sempre più ambiziosi e portare alto il nome del nostro amato Molise. Lo sport, tra l’altro, unisce le comunità e rafforza il senso di appartenenza: mai come in questo momento noi molisani ne avremmo bisogno».

«È stato un vero piacere incontrare il Presidente Matt Rizzetta e tutto lo staff tecnico e dirigenziale rossoblu. Tutta la comunità di Capracotta vi augura una proficua permanenza. Benvenuti a Capracotta e Forza Campobasso» chiude Paglione.