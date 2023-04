Pasqua: nevica nei maggiori centri dell’Alto Molise, già dieci centimetri a Capracotta

Pasqua con la neve in alto Molise. Da qualche ora le precipitazioni nevose vedono imbiancare il centro di Capracotta a 1421 metri di altezza sul livello del mare. Nella località appenninica si registrano già dieci centimetri di coltre bianca. Situazione simile a Vastogirardi (1200 metri sul livello del mare), Pescopennataro, (1190), Pietrabbondante (1027) e San Pietro Avellana (960), mentre da poco ha iniziato a nevicare copiosamente anche a quote più basse, vedi Agnone (820). L’ondata di maltempo fa felici gli amanti dello sci da fondo e gli operatori turistici, ma allo stesso tempo scoraggia quanti nelle ultime ore avevano pensato di recarsi in alto Molise per trascorrere Pasqua e lunedì in Albis all’insegna della più classica scampagnata immersa nella natura. (Nella foto Piazza Vittorio Emanuele a Vastogirardi)

