Pd di Chieti: Davide Teti e Riccardo Petaccia nuovi segretari dei circoli cittadini

Davide Teti e Riccardo Petaccia sono i nomi dei nuovi segretari dei circoli cittadini, rispettivamente Chieti Centro e Chieti Scalo, del Partito Democratico di Chieti. Le nuove nomine sono state formalizzate nell’ambito dei congressi dei circoli territoriali che si sono svolti nella mattinata di sabato 20 marzo nel Grande Albergo Abruzzo.

Nel circolo Chieti centro, il segretario uscente Angelo D’Aurelio ha scelto di non ricandidarsi e, nel corso di una breve relazione all’assemblea dei partecipanti, ha analizzato le importanti attività portate avanti, dalle sfide elettorali a livello regionale ed europeo, al ritorno in città della Festa Provinciale dell’Unità dopo diversi anni ha; fino ad arrivare alla operatività finanziaria in autonomia del circolo stesso.

“Ringrazio gli iscritti del circolo di Chieti centro per avermi accordato la loro fiducia ed il loro sostegno – dichiara Davide Teti – il mio grazie va anche agli amministratori che mi hanno dato il loro sostegno in questo progetto, anche se non presenti in queste ore in quanto impegnati nella gestione delle emergenze dovute agli eventi meteorologici che hanno investito il nostro territorio. Da oggi con loro inizia un lavoro di partecipazione, di ascolto e di costruzione di un laboratorio politico di idee in grado di rinsaldare la nostra collettività. La parte alta della città ha bisogno di vestirsi di un abito moderno, in grado di valorizzazione la sua storicità e farla uscire dalla sua staticità. Con il circolo di Chieti scalo, che ha rinnovato la sua fiducia al Segretario uscente Riccardo Petaccia, a cui faccio i miei più sinceri auguri e con gli amministratori espressione del PD si lavorerà alacremente per cucire questo nuovo vestito alla città e restituire a Chieti la centralità che merita. Il PD da oggi è in cammino per costruire con i suoi amministratori la sfida del futuro”.

“Gli iscritti del circolo di Chieti Scalo mi hanno voluto concedere nuovamente la fiducia: cercherò di ringraziarli mettendomi ancora una volta e con maggiore forza a disposizione del PD e di quella parte di territorio, molto estesa, rappresentata dal Circolo di Chieti Scalo – queste le prime dichiarazioni di Riccardo Petaccia – le sue caratteristiche lo rendono un bacino di esperienze e propositività a servizio di un territorio ampio che mi impegnerò a riportare centrale nel contesto dell’area metropolitana di concerto con il neo segretario del Circolo PD di Chieti Centro, Davide Teti a cui vanno i miei più sentiti e sinceri auguri di un proficuo e corale lavoro”

Con l’appuntamento di questa mattina ha inizio il countdown in vista del congresso cittadino, chiamato ad eleggere, entro un mese, il nuovo segretario.