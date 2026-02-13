Pedinato e sorpreso dai Carabinieri a spacciare metadone, libero professionista finisce in manette

Continua senza sosta l’attività di prevenzione e contrasto al traffico di sostanze stupefacenti condotta dal Comando Provinciale dei Carabinieri di Campobasso. Nel tardo pomeriggio di ieri, i militari della Stazione di Ripalimosani, a conclusione di una mirata attività di osservazione e pedinamento, hanno arrestato un libero professionista del capoluogo, colto nella flagranza del reato di spaccio.

L’operazione si è sviluppata nel cuore del centro abitato, dove l’attenzione dei Carabinieri è stata attirata da alcuni movimenti sospetti. Il tempestivo intervento degli operanti ha permesso di interrompere la cessione di una dose di metadone a un acquirente locale.

La successiva e accurata perquisizione domiciliare, estesa all’abitazione dell’uomo, ha confermato l’intuizione investigativa dei militari: sono stati infatti rinvenuti e sequestrati ulteriori flaconi di sostanza stupefacente, detenuti illegalmente e privi di qualsivoglia prescrizione medica, per un quantitativo complessivo superiore ai 50 ml..

L’intero materiale sequestrato sarà ora oggetto di analisi qualitative presso i laboratori specializzati dell’Arma al fine di determinarne l’esatto grado di purezza.

L’arrestato, dopo le formalità di rito e su disposizione dell’AG, è stato sottoposto alla misura degli arresti domiciliari.

L’operazione odierna testimonia, ancora una volta, la costante presenza dell’Arma dei Carabinieri sul territorio e la dedizione dei propri uomini nel contrastare un fenomeno, quello della droga, che minaccia la sicurezza e la salute della cittadinanza. La capillare distribuzione delle Stazioni Carabinieri si conferma presidio fondamentale per la legalità e punto di riferimento imprescindibile per la comunità.