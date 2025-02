Perdono l’orientamento a causa della nebbia, due escursionisti salvati dal Soccorso alpino in Alto Molise

Si è concluso nel primo pomeriggio di oggi un intervento del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico (CNSAS) nel territorio tra Capracotta e Pescopennataro.

Alle 13,25 di questo pomeriggio un uomo ed una donna provenienti dalla Campania, durante un’escursione nei boschi tra Capracotta e Pescopennataro, a causa del sopraggiungere della nebbia, hanno perso l’orientamento e smarrito il sentiero.

Mediante il sistema di SMS locator del Soccorso Alpino, è stato possibile geolocalizzare i due escursionisti con cui il personale del CNSAS è rimasto in costante contatto. Due squadre si sono portate sul posto ed hanno raggiunto le due persone in difficoltà per ricondurle in sicurezza sulla viabilità ordinaria. I due escursionisti sono stati ritrovati, nonostante l’apprensione per la disavventura, in buone condizioni di salute.