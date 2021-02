«Visto il perdurare delle avverse condizioni meteorologiche; considerato il pericolo di ghiaccio sulle strade, ho disposto, con apposita ordinanza sindacale in corso di pubblicazione, la sospensione delle attività didattiche in presenza per domani lunedì 15 febbraio, per le scuole di ogni ordine e grado, presenti sul territorio del Comune di Montazzoli».

A darne notizia il sindaco Felice Novello.