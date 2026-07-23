Pila in alveo messa in sicurezza, riapre al traffico il ponte Rio Torto sulla “Carpineto Sinello – Castiglione Messer Marino”

Dalle ore 8 di domani, 24 luglio, verrà riaperto al traffico veicolare il ponte Rio Torto della S.P. 162 “Carpineto Sinello – Castiglione Messer Marino” nel territorio del Comune di Carunchio. L’ordinanza di riapertura è stata firmata oggi dalla dirigente del Settore 2 della Provincia, Paola Campitelli. La circolazione sull’infrastruttura avverrà a senso unico alternato con limite di velocità a 30 km orari, e resterà vietata ai veicoli con massa superiore a 25 tonnellate.

Con ordinanza n. 959 del 3 aprile scorso fu disposta la chiusura al traffico veicolare sul ponte a causa dei danneggiamenti di una delle due pile in alveo del ponte stesso, e precisamente quella lato Roccaspinalveti, verificatisi a causa del maltempo di inizio aprile. A salvaguardia dell’infrastruttura sono stati eseguiti interventi di consolidamento e ripristino della pila interessata. Infine, dopo la realizzazione degli interventi eseguiti in regime di somma urgenza, il ponte è stato sottoposto, con esito positivo, a prova di carico statico.