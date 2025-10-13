Pistola ereditata dal padre e detenuta illegalmente, denunciato dai Carabinieri

Nei giorni scorsi, nell’abitato di Lettomanoppello (PE), personale della Stazione Carabinieri di Tocco da Casauria, hanno denunciato in stato di libertà un 57enne del posto, incensurato, che contattava telefonicamente la centrale operativa di Popoli e minacciava di uccidere con la propria pistola il soggetto che poco prima si era reso responsabile di omicidio.

Il soggetto non risultava avere titoli per la detenzione di armi, pertanto i Carabinieri si portavano presso la sua abitazione dove a seguito di interlocuzione consegnava spontaneamente una pistola detenuta illegalmente nella propria camera da letto, ereditata dal padre e mai denunciata.

Per quanto sopra il 57enne è stato denunciato in stato di libertà alla competente A.G. e dovrà ora rispondere del reato di detenzione abusiva di armi, fatta salva la presunzione di innocenza fino a sentenza di condanna definitiva.