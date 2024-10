Poggio Sannita: “Carte in dimora. Archivi e Biblioteche”, Palazzo Iacovone apre le porte al pubblico

L’Associazione Dimore Storiche Italiane inaugura la III edizione della manifestazione nazionale “Carte in dimora. Archivi e Biblioteche: storie tra passato e futuro” che ha ottenuto la “Medaglia del Presidente della Repubblica”. L’iniziativa in programma sabato 12 ottobre si affiancherà all’evento “Domenica di carta”, promossa dal Ministero della Cultura, che da diversi anni organizza l’apertura di Biblioteche pubbliche ed Archivi di Stato, prevista quest’anno per domenica 13 ottobre. In Molise, l’unica Dimora che partecipa all’evento è Palazzo Iacovone, a Poggio Sannita.

Luogo di cultura e casa natale del professor Cosmo de Horatiis, padre divulgatore dell’Omeopatia Italiana e camerlingo di Francesco I di Borbone, Re delle Due Sicilie, contiene al suo interno uno tra i più antichi frantoi ipogei d’Italia, opera di archeologia industriale.

Per l’occasione sarà aperta la Biblioteca storica privata, arricchita di nuove opere. L’apertura consentirà di ammirare da vicino migliaia di libri antichi, documenti, manoscritti di grande valore storico dal ‘700 agli inizi del ‘900, tra cui alcuni di particolare interesse, come la bibliografia completa delle opere originali di de Horatiis (per la prima volta nel nuovo allestimento) e l’Edizione Straordinaria della Gazzetta Ufficiale con la Costituzione Repubblicana.

L’accesso e la visione sarà gratuito con prenotazione obbligatoria e verifica dei posti disponibili (9,30 e 15,30 di sabato). E’ possibile fruire, separatamente, di approfondimenti tematici, esegetico-bibliografici e culturali attraverso visite guidate direttamente dal proprietario, oltre che alla Biblioteca, alla casa natale del de Horatiis e all’Antico Frantoio Ipogeo; esse sono previste sabato e domenica negli orari: 10 – 11:30 – 16 e 17:30, per un massimo di 10 persone a turno.

La prenotazione obbligatoria utilizzando la mail anticofrantoioiacovone@gmail.com, oppure Whatsapp al numero 334.2253485.