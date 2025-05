Poggio Sannita in festa: tutto pronto per il I° trofeo podistico ‘Caccavone’. Attesi 170 atleti tra cui il campione Alberico Di Cecco

Cresce l’attesa a Poggio Sannita per l’attesissimo I° Trofeo “Caccavone”, gara podistica di 10,5 km valevole per il circuito “Corri Molise”, che si svolgerà domani – domenica 1° giugno -. Un evento che promette di essere molto più di una semplice competizione sportiva: sarà una vera e propria festa per tutto il paese, un momento di aggregazione e valorizzazione del territorio.

A organizzare l’iniziativa è l’Associazione Sportiva Dilettantistica Running Pentria, con il patrocinio del Comune di Poggio Sannita e in collaborazione con le associazioni Poggiogioventù 2023, Prospera, l’Istituto Omnicomprensivo ‘G.N. D’Agnillo‘ e il Niagara bar ristopub dell’imprenditore Mario Porrone, che farà anche da punto di partenza e arrivo della gara, in Via Roma 53.

Saranno circa 170 gli atleti al via, provenienti dal Molise e dalle regioni limitrofe: un numero importante che dà la misura dell’interesse per una manifestazione che, già alla sua prima edizione, mostra tutte le carte in regola per diventare un appuntamento fisso del calendario podistico regionale.

Il percorso, articolato su tre giri cittadini, attraverserà il centro storico e il corso principale di Poggio Sannita, offrendo agli atleti un tracciato vario e suggestivo, tra saliscendi tecnici e scorci panoramici.

Tra i protagonisti annunciati, spicca il nome di Alberico Di Cecco, atleta di spicco del panorama nazionale, nono classificato alla maratona olimpica di Atene 2004, vincitore della Maratona di Roma nel 2005 e secondo alla 100 km del Passatore nel 2011. La sua presenza è il sigillo di qualità di una competizione che già guarda lontano.

Il Trofeo “Caccavone” nasce anche con l’intento di raccogliere il testimone di una storica classica molisana: la ‘Agnone-Villacanale‘, una corsa che nel tempo ha visto gareggiare campioni di diverse nazionalità. Poggio Sannita accoglie così il testimone di quella tradizione, rilanciandolo con entusiasmo e spirito innovativo.

Non mancheranno gli eventi collaterali, pensati per coinvolgere tutta la comunità: a partire dalle ore 15, si svolgeranno una mini podistica per bambini e una non competitiva aperta a tutti, con l’obiettivo di rendere la giornata una vera kermesse popolare all’insegna dello sport, del benessere e della socialità.

Il messaggio è chiaro: Poggio Sannita non sarà solo teatro di una gara, ma cuore pulsante di una festa dello sport che coinvolgerà famiglie, volontari, cittadini e appassionati. Gli organizzatori guardano già al futuro con l’intenzione di riproporre l’iniziativa ogni anno, per costruire un evento capace di crescere e consolidarsi nel tempo.

Il conto alla rovescia è iniziato. Il Trofeo “Caccavone” è pronto a partire e a lasciare il segno.