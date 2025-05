Gravi irregolarità e carenze igieniche, sospesa una gelateria artigianale in Val di Sangro

Blitz dei Carabinieri Forestali in un laboratorio di gelati artigianali: attività sospesa, con il sequestro di 150 kg di prodotti per gravi irregolarità igienico-sanitarie. Nell’ambito della campagna di controlli sulle gelaterie disposta dal Gruppo Carabinieri Forestale di Chieti, un laboratorio artigianale per la produzione di gelati è stato temporaneamente chiuso a seguito del riscontro di gravi violazioni delle norme igienico-sanitarie e di tracciabilità degli alimenti.

L’operazione, condotta dai militari del Nucleo CC Forestale di Villa Santa Maria in stretta collaborazione con la competente Autorità Sanitaria locale, ha portato alla luce una serie di irregolarità che mettono a rischio la sicurezza alimentare e la salute dei consumatori. Il servizio ASL intervenuto sul posto ha infatti accertato molteplici violazioni amministrative, in particolare riguardanti il Regolamento CE 852/2004, che stabilisce i requisiti generali in materia di igiene applicabili a tutti gli operatori del settore alimentare, e il Regolamento UE 178/2002, che disciplina la rintracciabilità degli alimenti lungo tutta la filiera produttiva.



Le infrazioni contestate, sanzionate per un importo complessivo di € 4.500, hanno spinto la Autorità Sanitaria a disporre la sospensione immediata dell’attività di laboratorio, con l’obiettivo di salvaguardare la salute pubblica e prevenire potenziali rischi per i consumatori.

Le ispezioni hanno evidenziato condizioni igieniche particolarmente critiche: nel locale erano presenti diffuse tracce di sporco, frigoriferi con griglie fortemente arrugginite e ossidate, e un generale stato di disordine aggravato dalla presenza di suppellettili estranee all’attività produttiva. Inoltre, sono stati riscontrati gravi deficit strutturali, quali l’assenza di spogliatoi e servizi igienici adeguati per il personale, nonché la totale mancanza di procedure aziendali di controllo e di un sistema efficace di tracciabilità dei prodotti alimentari.

A seguito dei controlli, circa 150 kg di prodotti destinati alla produzione di gelati, privi di qualsiasi indicazione o documentazione relativa alla loro tracciabilità, sono stati sottoposti a vincolo sanitario, con un valore stimato in € 3.500, per impedirne la vendita e l’eventuale consumo.

Questo episodio sottolinea l’importanza di controlli rigorosi e continui, indispensabili per garantire elevati standard di sicurezza alimentare nel settore delle produzioni artigianali, settore che può rappresentare un punto di eccellenza, ma che necessita di essere costantemente monitorato per evitare rischi sanitari.

Le indagini proseguiranno per individuare eventuali ulteriori responsabilità e garantire il pieno rispetto delle normative, con l’obiettivo di tutelare i diritti e la salute dei consumatori.