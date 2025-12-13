  • News

    • Polacco disperso sul Gran Sasso, le ricerche proseguono senza sosta

    Proseguono senza sosta le operazioni di ricerca del cittadino polacco Karol Brozek, disperso sul massiccio del Gran Sasso. Anche nella giornata odierna è stato messo in campo un articolato dispositivo di soccorso che ha visto impegnati numerosi tecnici del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico Abruzzo, con attività coordinate via terra, in ambiente innevato e in ambito speleologico, oltre a supporto aereo.

    Nel corso della giornata una squadra di tecnici CNSAS si è mossa con sci da alpinismo in direzione di Vado di Corno, effettuando perlustrazioni mirate lungo gli itinerari e i canali compatibili con le ipotesi di spostamento del disperso, in un contesto ambientale caratterizzato da innevamento e condizioni tipicamente invernali.

    Parallelamente è stata attivata la componente speleologica del CNSAS Abruzzo. I tecnici speleo sono stati suddivisi in due squadre operative: la prima ha ispezionato la parte bassa della Valle dell’Inferno e la sponda destra dell’alveo, mentre la seconda ha effettuato controlli lungo il tratto compreso tra Casale San Nicola e il Rifugio Nicola D’Arcangelo, con verifiche puntuali di cavità, anfratti e aree impervie.

    Nel corso delle operazioni sono stati inoltre effettuati sorvoli da parte dell’elicottero del servizio di emergenza sanitaria 118, finalizzati al supporto delle squadre a terra e alla ricognizione dall’alto delle aree di maggiore interesse operativo.

    Le attività di ricerca proseguiranno anche nei prossimi giorni, compatibilmente con l’evoluzione delle condizioni meteorologiche e di sicurezza, con l’obiettivo di ampliare progressivamente le aree battute e mantenere un dispositivo di ricerca continuo e coordinato con la prefettura, la Guardia di Finanza e gli altri enti preposti.

