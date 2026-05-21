Alla guida di un’auto senza patente perché revocata, denunciato un 52enne già sottoposto a sorveglianza

Nei giorni scorsi, i Carabinieri della Stazione di Spoltore hanno concluso un’attività di accertamento che ha portato al deferimento in stato di libertà di un cittadino italiano di 52 anni, già noto alle forze dell’ordine e sottoposto a…

Nei giorni scorsi, i Carabinieri della Stazione di Spoltore hanno concluso un’attività di accertamento che ha portato al deferimento in stato di libertà di un cittadino italiano di 52 anni, già noto alle forze dell’ordine e sottoposto a sorveglianza speciale di pubblica sicurezza con obbligo di soggiorno.

L’intervento trae origine da un controllo effettuato nel territorio di propria competenza, nell’ambito dei servizi di prevenzione e vigilanza intensificati per il contrasto alle violazioni delle misure di sicurezza ed al rispetto della normativa sulla circolazione stradale.

Durante l’attività, i militari hanno fermato l’uomo mentre si trovava alla guida di un’utilitaria. Dai primi riscontri è emerso immediatamente come il conducente fosse privo di patente di guida, in quanto precedentemente revocata proprio in virtù della sorveglianza speciale cui era sottoposto. Un elemento che, già di per sé rilevante, si è inserito in un quadro più ampio di irregolarità.

Gli ulteriori accertamenti condotti nell’immediatezza hanno infatti consentito di appurare che il veicolo condotto risultava gravato da fermo amministrativo e già sottoposto a sequestro amministrativo. L’autovettura, intestata ad altro cittadino italiano di 42 anni, anch’egli noto alle forze dell’ordine, non avrebbe dunque potuto circolare.

La posizione del 52enne si è quindi aggravata alla luce della violazione delle prescrizioni connesse alla misura di prevenzione, oltre che per le infrazioni al Codice della Strada ed alle disposizioni amministrative vigenti.

L’operazione si inserisce nel più ampio dispositivo di controllo del territorio predisposto dall’Arma dei Carabinieri, volto a garantire il rispetto della legalità ed a prevenire comportamenti che possano mettere a rischio la sicurezza pubblica e la circolazione stradale.

Ancora una volta, l’attenzione e la tempestività dei militari hanno consentito di individuare e sanzionare una condotta irregolare, confermando l’efficacia dell’azione di presidio costante del territorio.