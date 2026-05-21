Brucia residui vegetali e innesca un incendio, denunciato un anziano apicoltore

L’incendio occorso a Colle Torosio/Colle Castagne del Comune di Trasacco il 7 aprile di questo anno, aveva interessato terreni seminativi e parte del bosco comunale, estendendosi per una superficie di circa 3.5 ettari. Il pronto intervento dei Vigili…

L’incendio occorso a Colle Torosio/Colle Castagne del Comune di Trasacco il 7 aprile di questo anno, aveva interessato terreni seminativi e parte del bosco comunale, estendendosi per una superficie di circa 3.5 ettari.

Il pronto intervento dei Vigili del Fuoco e di un mezzo aereo Canadair della Protezione Civile, aveva consentito di domare le fiamme ed evitare danni maggiori.

I Carabinieri Forestali del Nucleo di Collelongo (AQ), prontamente intervenuti, avevano individuato in un vicino terreno agricolo, un uomo di anni 76, apicoltore che stava cercando di spegnere alcuni residui vegetali, frutto di ripuliture. A causa del vento, l’abbruciamento era sfuggito al controllo ed è stato individuato come punto di origine dell’incendio.

A conclusione delle indagini, acquisite tutte le fonti di prova, il presunto responsabile è stato deferito all’Autorità Giudiziaria in violazione dell’art. 423 bis comma 2 del Codice Penale (incendio boschivo colposo), che prevede una pena da due a cinque anni di reclusione.