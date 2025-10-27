Precipitano mentre installano reti paramassi, feriti due operai a Monteferrante: recuperati dall’elisoccorso, uno è in codice rosso

Nel primo pomeriggio di oggi l’elisoccorso del 118 di Pescara, con a bordo il tecnico di elisoccorso del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico (CNSAS) Abruzzo e l’equipe sanitaria, è intervenuto in zona Monteferrante (CH) per soccorrere due operai impegnati nell’installazione di reti paramassi, caduti nel vuoto a seguito del probabile cedimento di un ancoraggio.

Raggiunta l’area dell’incidente, particolarmente impervia, il tecnico di elisoccorso è stato verricellato sul target e ha provveduto a creare un punto di sicurezza per consentire l’arrivo in sequenza del medico e dell’infermiere. Il personale sanitario ha prestato le prime cure ai due feriti, uno dei quali in condizioni più gravi.

Entrambi i pazienti sono stati evacuati in sicurezza tramite verricello a bordo dell’elicottero. Il primo è stato affidato alle cure dei sanitari dell’ambulanza presente in loco, mentre il secondo, in codice rosso, è stato trasportato in elicottero all’ospedale di Pescara.