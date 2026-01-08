Pregiudicato trovato in giro con utensili di dubbia provenienza, denunciato per ricettazione

I Carabinieri della Sezione Radiomobile della compagnia di Pescara, in via Tavo, hanno fermato e controllato un Italiano già noto alle forze dell’ordine in possesso di vari utensili che lo stesso non sapeva giustificarne il possesso.
Gli utensili sono stati sottoposti a sequestro mentre l’uomo veniva segnalato alla competente autorità per ricettazione.
I Carabinieri, stanno ora cercando di rintracciare il legittimo proprietario. Gli utensili attualmente si trovano presso gli uffici del Nor della Compagnia di Pescara in via Lago di Borgiano e potrà essere visionata la mattina dalle ore 8 alle ore 13 di tutti i giorni.