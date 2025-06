Premio SquiLibri, ecco i finalisti: premiazione nell’ambito del Festival di Francavilla al Mare

Sono Luigi Brasili di Tivoli (RM) con “Mulinelli”, Federica Terrenzio di Pescara con “C’era un soldato seduto sul comò”, Licia Tumminello di Crema con “Gelsomina”, Viviana Veneruso di Bologna con “Passaggi di stato”, i finalisti ufficiali (con un ex aequo) del Premio SquiLibri per “Racconti Lampo” decretati da una giuria di grandi scrittori quali Marco Marrucci, Giampaolo G. Rugo, Francesca Scotti, Paolo Zardi, Kristine Maria Rapino che è altresì editor, e Loretta Santini, Direttrice editoriale di Elliot.

Le borse di studio messe in palio dalla Scuola Macondo sono state assegnate a:

– Lorenzo Pelaccia con “La ballata del treno e del grifone”;

– Nicole Palermo con “Campa’ di mare”.

La premiazione ci sarà, nell’ambito della IV edizione del Festival di SquiLibri di Francavilla al Mare (Ch), sabato 21 giugno nel foyer di Palazzo Sirena dalle 16.30 alle 17.30: l’appuntamento sarà presentato da Sara Caramanico, responsabile del Premio per la Scuola Macondo di Pescara. Le letture sono dell’attore Stefano Di Caprio.

“Dopo un lungo lavoro di selezione e valutazione, sono stati individuati i racconti finalisti del Premio SquiLibri. – spiega Caramanico – Quest’anno la qualità è salita ulteriormente, ed è stato davvero complesso ma anche molto interessante, individuare la terna finalista che presenta anche un ex aequo. Non posso non ringraziare la nostra meravigliosa giuria per il lavoro svolto, ma soprattutto i 230 partecipanti che ci hanno dato la possibilità di leggere le loro bellissime storie lampo”.

Si ricorda che SquiLibri è possibile grazie alla collaborazione tra Scuola Macondo di Pescara con il Comune di Francavilla al Mare guidato dalla Sindaca Luisa Russo, e per la Cultura, l’Assessora Cristina Rapino.

È possibile seguire le pagine social @squilibrifestivaldellenarrazioni.