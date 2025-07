Prevenzione delle truffe telefoniche, i Carabinieri di Trivento mettono in guardia gli anziani

Nella giornata di ieri, presso la casa comunale di Trivento la “Sirio” Società Cooperativa Sociale, ha organizzato un importante incontro informativo e formativo dedicato alla prevenzione delle truffe telefoniche ai danni della popolazione anziana.

L’iniziativa, che rientra nel più ampio progetto di sensibilizzazione promosso dall’Arma dei Carabinieri, è stata realizzata in collaborazione con i militari della Stazione Carabinieri di Trivento (CB) e si è inserita nell’ambito del progetto “Giovani Dentro”, volto a favorire il dialogo intergenerazionale e la tutela delle fasce più vulnerabili della comunità. Numerosi cittadini anziani hanno partecipato con interesse all’incontro, dimostrando consapevolezza e attenzione nei confronti di un fenomeno criminale purtroppo sempre più diffuso. I militari dell’Arma hanno illustrato le principali modalità operative adottate dai truffatori, che spesso si presentano telefonicamente come appartenenti alle forze dell’ordine o come avvocati, simulando situazioni d’emergenza riguardanti presunti incidenti o arresti di familiari.

Attraverso tecniche psicologiche subdole, i malintenzionati riescono a indurre le vittime a consegnare denaro o beni preziosi a falsi incaricati, arrecando non solo danni economici ma anche profondi disagi emotivi.



Durante l’incontro sono stati forniti consigli pratici su come riconoscere e difendersi da tali raggiri. È stata ribadita l’importanza di mantenere la calma, evitare di prendere decisioni affrettate e contattare immediatamente il 112 in caso di situazioni sospette.

È stato inoltre sottolineato quanto sia fondamentale il ruolo della rete familiare e sociale: confrontarsi con le Forze dell’Ordine nonché parenti, amici e vicini può contribuire in modo decisivo a prevenire episodi truffaldini.



L’Arma dei Carabinieri rinnova l’invito a tutti i cittadini, e in particolare alle persone anziane, a non esitare nel chiedere aiuto e nel segnalare prontamente qualsiasi situazione dubbia. Solo attraverso l’informazione, la collaborazione e la vicinanza tra comunità e forze dell’ordine sarà possibile contrastare efficacemente queste forme subdole di criminalità.



La Compagnia Carabinieri di Bojano in linea con le indicazioni fornite dal Comando Provinciale di Campobasso, proseguirà con determinazione nella promozione di momenti di incontro e confronto sul territorio, nella consapevolezza che la prevenzione rappresenta il primo e più efficace strumento di difesa.