Prime “rotture”: rubinetti a secco ad Agnone per un intervento lungo corso Vittorio Emanuele

Dalla tarda mattinata il personale tecnico della Grim, il gestore del servizio idrico, sta operando lungo corso Vittorio Emanuele di Agnone, dove si è verificata una rottura improvvisa della condotta. Proprio al fine di consentire i necessari interventi…

Dalla tarda mattinata il personale tecnico della Grim, il gestore del servizio idrico, sta operando lungo corso Vittorio Emanuele di Agnone, dove si è verificata una rottura improvvisa della condotta. Proprio al fine di consentire i necessari interventi di riparazione è stata sospesa l’erogazione del flusso idrico anche nelle zone limitrofe al corso, quindi via Verdi, corso Garibaldi, via Cavour e via Campanella, con tutte le traverse connesse. «Si invitano i gentili utenti della zona interessata ad assumere tutti i necessari provvedimenti al fine di sopperire alla mancanza di acqua durante le ore di sospensione» spiegano da Grim.