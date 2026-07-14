Carabinieri: il generale Masciulli sulla riorganizzazione delle stazioni e il potenziamento dei nuclei Radiomobile

Il Generale MASCIULLI, comandante Ogaden, ha fatto visita al Comando Provinciale di Campobasso, accolto dal Comandante Provinciale Colonnello Luigi DI SANTO, nonché alle Compagnie di Vasto e Termoli, accompagnato da quei rispettivi Comandanti, Tenente Colonnello Mario GIACONA e Capitano Leonardo DI PIERNO. In occasione degli incontri, ha salutato rappresentanze di militari in servizio delle varie articolazioni dei reparti visitati e rappresentanti locali e regionali dell’Associazione Nazionale Carabinieri e dell’Associazione Nazionale Forestali in congedo.

Al personale incontrato l’Alto Ufficiale ha rivolto il proprio ringraziamento per il quotidiano lavoro svolto, sottolineando come le 228 Stazioni Carabinieri dislocate in ambito legionale rappresentino un baluardo a difesa delle comunità; una presenza insostituibile dello Stato, i cui Carabinieri, vicini alle popolazioni locali – con particolare riferimento alle c.d. “fasce deboli” – sono sempre pronti a rispondere alle crescenti esigenze di sicurezza, specie dei territori più isolati. Ne sono testimonianza i risultati conseguiti, per esempio, nella costante lotta alle “truffe agli anziani”, che imperversano su tutto il territorio nazionale privilegiando talvolta le aree meno abitate. Particolare attenzione viene riservata a questo fenomeno, per il quale stanno indagando anche i Carabinieri delle vicine Legioni Campania e Puglia, perché si tratta di un vile reato, che sfrutta la fragilità e la vulnerabilità dei nostri anziani, sottraendo denaro e beni che spesso rappresentano i risparmi di una vita o i ricordi insostituibili dei propri familiari scomparsi.

Il Generale MASCIULLI, poi, in linea con le direttive emanate dal Comandante Generale dell’Arma, si è intrattenuto sull’importanza della presenza operativa dei Carabinieri nei rispettivi territori. Sul tema si sta facendo un importante lavoro, su scala nazionale, per ripristinare gli organici dei Nuclei Radiomobili (i reparti che garantiscono l’immediata risposta in caso di richieste al 112) e per colmare deficit di forza presso le Stazioni con l’assegnazione ai reparti, entro questa estate, di ulteriori Carabinieri neo promossi. È stata già avviata, al riguardo, la riorganizzazione di tutti i Presidi fissi dell’Arma in senso più funzionale, attestandoli cioè su dotazioni organiche di forza calibrate, tali da consentire di vivere con maggior intensità la quotidianità del territorio e assicurare una prima risposta tempestiva alle esigenze dell’utenza.

Le visite si sono concluse con la consegna ai vari Comandanti, da parte dell’Ufficiale Generale, del crest rappresentativo del Comando Interregionale Carabinieri “Ogaden”.