Prodotti ittici pescati illegalmente o senza tracciabilità, scattano i sequestri della Finanza

Il bilancio annuale dell’attività di controllo operata dalla Stazione Navale della Guardia di finanza di Termoli evidenzia risultati significativi nel contrasto alla pesca di frodo ed alla commercializzazione di prodotti ittici non conformi alle normative sulla tracciabilità.

Sono stati eseguiti oltre 100 controlli sia in mare che presso gli operatori commerciali (mercati, pescherie, ristoranti) e su strada, per verificare il rispetto delle normative sulla pesca e la corretta applicazione delle norme UE (come il Reg. UE n. 1379/2013 e il Reg. CE n. 178/2002), che impongono l’indicazione obbligatoria della denominazione commerciale, del metodo e della zona di cattura/allevamento: la c.d. tracciabilità del prodotto.

L’attività svolta ha portato al sequestro di circa una tonnellata e mezzo di prodotti ittici pescati illegalmente, anche attraverso l’utilizzo di attrezzi non consentiti, e circa 300 chilogrammi di prodotti ittici privi della documentazione attestante la provenienza e l’etichettatura obbligatoria. Di questi, 230 kg sono stati sequestrati nella sola giornata di venerdì 12 dicembre. Elevate complessivamente sanzioni per oltre 200 mila euro.

L’impegno profuso tutela le risorse marine, la leale concorrenza e, soprattutto, la salute dei consumatori, in particolare delle famiglie che si apprestano ad acquistare pesce per i tradizionali cenoni.

La vigilanza sarà ulteriormente intensificata in vista delle imminenti festività natalizie e di fine anno, un periodo in cui la domanda di prodotti ittici freschi e di qualità aumenta esponenzialmente, rendendo più appetibile la commercializzazione di prodotti irregolari.

L’impegno delle Fiamme Gialle prosegue con la costante attività di controllo economico del territorio e con la sua funzione concorsuale nelle attività di prevenzione e contrasto degli illeciti in materia ambientale, tanto a terra quanto in ambiente marino.