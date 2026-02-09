“Progetto sci”: esperienza formativa per gli studenti di Castiglione in settimana bianca sulla Maiella

Gli studenti della scuola secondaria di primo grado dell’istituto comprensivo di Castiglione Messer Marino, comprendenti anche le sedi di Celenza sul Trigno, Palmoli e Roccaspinalveti, hanno partecipato, nei giorni scorsi, al “Progetto sci”, ormai divenuto una consuetudine da diversi anni. La settimana sportiva ha visto impegnati i ragazzi nell’avviamento alla pratica dello sport invernale per eccellenza. Gli alunni sono stati ospitati presso l’Hotel “La Maielletta” di Passo Lanciano (Ch), sulla Maiella.

Venti ore di lezioni di sci con istruttori qualificati. Il primo giorno i ragazzi si sono recati presso gli impianti sciistici di Mamma Rosa, dove, dopo aver ricevuto l’attrezzatura necessaria, sono stati accolti dai maestri di sci che li hanno suddivisi in gruppi in base al livello di preparazione.

Le attività sportive si sono svolte sia al mattino che nel pomeriggio e, nei momenti di pausa, i ragazzi hanno potuto usufruire della piscina dell’albergo, vivendo così momenti di svago e condivisione. A causa delle avverse condizioni meteorologiche, il terzo giorno, non è stato possibile sciare. Gli istruttori hanno organizzato, in alternativa, un trekking nel bosco durante la mattinata e una lezione teorica nel pomeriggio.

I ragazzi hanno partecipato con entusiasmo a tutte le attività proposte, dimostrando senso di responsabilità e un comportamento educato e rispettoso. Un atteggiamento che è stato particolarmente apprezzato, tanto da ricevere i complimenti sia dagli istruttori di sci sia dal personale della struttura ospitante.

Prima della partenza, a ciascun partecipante è stato consegnato un attestato riportante il livello di tecnica sciistica raggiunto, a riconoscimento dell’impegno e dei progressi compiuti durante la settimana.

Questa settimana si è rivelata un momento significativo anche per i docenti accompagnatori, contribuendo a rafforzare lo spirito di gruppo e il valore educativo dello sport.

«Ancora una volta la nostra scuola dimostra di essere una realtà vivace e pronta a cogliere tutte le occasioni per il raggiungimento di una piena e inclusiva formazione di ogni alunno» commentano dall’istituto di Castiglione Messer Marino.