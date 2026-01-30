Provinciale 88 in dissesto, Saia: «Quasi 150 mila euro già stanziati per quell’arteria stradale» e sfida ad un confronto la sindaca Nucci

Il presidente della Provincia di Isernia, Daniele Saia, replica alle dichiarazioni rilasciate dalla sindaca di Sant’Angelo del Pesco, Nunzia Nucci, relative alla Strada Provinciale 88.

«L’intervento di Nucci – ha commentato – mi sorprende. Il mio dovere, da presidente, è quello di essere a disposizione di tutti i cittadini e di tutti i sindaci, e così ho sempre fatto, anche con lei, che è sempre stata informata sulla nostra pianificazione riguardante la zona di Sant’Angelo del Pesco. Dopo le sue dichiarazioni, mi preme fare chiarezza sulla SP 88 Sangrina: sabato 7 febbraio, alle ore 11:30, insieme al consigliere Manolo Sacco e ai tecnici della Provincia, sarò in piazza dei Caduti a Sant’Angelo del Pesco per dialogare apertamente con i cittadini su ogni aspetto della questione. Chiunque volesse incontrarmi è ben gradito. Anche se non dovesse venire nessuno, ci sarò lo stesso a dimostrazione del mio impegno per il territorio.

Intanto, tramite questi canali, anticipo cosa abbiamo fatto e cosa faremo. Per la SP 88 Sangrina, nel tratto da Sant’Angelo del Pesco a Burrone Canale, è già stato affidato un intervento di sistemazione stradale che prevede la bitumatura. I lavori, per un importo di 80 mila euro, inizieranno non appena le condizioni meteo lo consentiranno. È noto, infatti, che rifare l’asfalto in un territorio soggetto a nevicate rischierebbe di vanificare l’intervento. Inoltre, sono stati affidati lavori per un ulteriore intervento da 63 mila euro, interamente destinato alle strade di Sant’Angelo del Pesco. A queste risorse si aggiungono altri fondi che saranno utilizzati sulla Sangrina per interventi di taglio dell’erba, pulizia delle cunette e manutenzione diffusa.

Infine – conclude il presidente – è stato redatto dal settore tecnico dell’Ente il progetto di fattibilità tecnico-economica relativo alla messa in sicurezza di ponti e viadotti sulla rete provinciale. Su 12 interventi previsti, ben 11 ricadono sulla SP 88 Sangrina, da Castel del Giudice fino a Quadri, per circa 3 milioni di euro.

L’approvazione del progetto, una volta ottenuti i pareri a seguito della Conferenza dei Servizi con scadenza 26 febbraio, consentirà di appaltare quanto prima i lavori. Insieme al consigliere Sacco, stiamo lavorando con trasparenza e chiarezza. Saremo sereni nel confrontarci con i cittadini in piazza».