Referendum sulla giustizia: se ne parla alle ore 17 a Palazzo San Francesco. Ecco chi interviene

Questa sera (venerdì 30 gennaio), alle ore 17, nella Sala Consiliare di Palazzo San Francesco, si terrà l’incontro dal titolo “Il referendum sulla giustizia: parliamo insieme”, promosso dal comitato del “No”.
Interverranno:
- Prof. Giovanni Carmellino, docente universitario
- Avv. Ugo D’Onofrio, Cassazione STA
- Giovanni Fiorilli, magistrato e presidente dell’ANM Molise
- Prof. Vincenzo Musacchio, esperto di antimafia
- Avv. Claudio Neri, Cassazione STA
L’incontro sarà seguito da un dibattito aperto a tutti coloro che vorranno partecipare e intervenire.