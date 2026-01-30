Referendum sulla giustizia: se ne parla alle ore 17 a Palazzo San Francesco. Ecco chi interviene

  • In evidenza

    Questa sera (venerdì 30 gennaio), alle ore 17, nella Sala Consiliare di Palazzo San Francesco, si terrà l’incontro dal titolo “Il referendum sulla giustizia: parliamo insieme”, promosso dal comitato del “No”.

    Interverranno:

    • Prof. Giovanni Carmellino, docente universitario
    • Avv. Ugo D’Onofrio, Cassazione STA
    • Giovanni Fiorilli, magistrato e presidente dell’ANM Molise
    • Prof. Vincenzo Musacchio, esperto di antimafia
    • Avv. Claudio Neri, Cassazione STA

    L’incontro sarà seguito da un dibattito aperto a tutti coloro che vorranno partecipare e intervenire.

