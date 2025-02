Pubblicato il decreto, dall’anno prossimo il 27 febbraio diventa festa nazionale dei Vigili del fuoco

Il 27 febbraio 1939, con il Regio Decreto n. 333 nacque il Corpo nazionale dei Vigili del fuoco. Oggi, nel giorno dell’86esimo anniversario è stato firmato e trasmesso per la pubblicazione in gazzetta il Decreto Ministeriale che sancisce la data del 27 febbraio come Festa nazionale del Corpo.

«Dal prossimo anno, ogni 27 febbraio i Vigili del fuoco festeggeranno in tutte le sedi distribuite sul territorio la ricorrenza della loro nascita come Corpo nazionale – ha detto il Prefetto Attilio Visconti, Capo del Dipartimento – È stato un passo importante, voluto per regalare alle donne e agli uomini del Corpo più amato dagli italiani un momento per potersi celebrare.

I Vigili del fuoco sono la colonna portante del sistema del soccorso pubblico in Italia, un Corpo di grandi professionisti e di enorme umanità che opera a testa bassa per aiutare chiunque sia in difficoltà, era giusto riconoscergli un giorno speciale di festa».