Quando la Matarante replicava a Greco: “L’ospedale di Agnone non chiuderà, non può chiudere…” (VIDEO)

Lo scorso 26 giugno, a Palazzo San Francesco, si è tenuto un incontro tra la cittadinanza di Agnone e i vertici di Asrem. Alla presenza del sindaco Daniele Saia, la direttrice amministrativa Grazia Matarante volle rassicurare i cittadini sul futuro del presidio “Caracciolo”, replicando alle denunce del consigliere regionale Andrea Greco. Quest’ultimo, nei giorni precedenti, aveva reso noto pubblicamente che nei piani della Regione era prevista la chiusura dell’ospedale di Agnone.

In quell’occasione, Matarante ribadì più volte: «L’ospedale di Agnone non chiuderà, non può chiudere perché è una struttura di area particolarmente disagiata riconosciuta dal DM70».

A distanza di pochi mesi quelle rassicurazioni vengono smentite dal Piano operativo sanitario 2025-2027, inviato a Roma dai commissari. Nel documento, infatti, il presidio ospedaliero “Caracciolo” scompare dall’elenco delle strutture ospedaliere del Molise destinato ad essere riconvertito in un semplice presidio di comunità.