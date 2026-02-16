Reclutamento di personale sanitario per il “Caracciolo”, l’Asrem bandisce nuovi concorsi

«Non si arresta l’azione di reclutamento di personale sanitario da parte dell’Azienda Sanitaria Regionale del Molise. Il Direttore Generale dell’ASReM, Giovanni Di Santo, ha firmato due nuove deliberazioni il 14 febbraio 2026, finalizzate all’indizione di concorsi pubblici per titoli ed esami per l’assunzione a tempo indeterminato di cinque dirigenti medici da destinare al Presidio Ospedaliero “San Francesco Caracciolo” di Agnone». Lo si legge in una nota stampa dell’azienda sanitaria del Molise.

Le procedure concorsuali riguardano due aree fondamentali per la funzionalità dell’ospedale di area disagiata. Circa la Medicina di Emergenza Urgenza prevista l’assunzione di tre dirigenti medici. Il concorso è aperto anche al personale medico che abbia maturato almeno tre anni di servizio presso i servizi di emergenza-urgenza del SSN tra il 2013 e il 2025, pur non essendo in possesso del diploma di specializzazione. Per la Medicina Interna, invece, due i due posti di dirigente medico.

In linea con le recenti disposizioni normative, entrambi i concorsi prevedono l’ammissione dei medici regolarmente iscritti a partire dal secondo anno del corso di formazione specialistica. Questi professionisti saranno inseriti in una graduatoria separata e la loro eventuale assunzione sarà subordinata al conseguimento del titolo e all’esaurimento della graduatoria dei medici già specialisti.

Inoltre, l’ASReM ha precisato che «le graduatorie derivanti da queste procedure resteranno valide per il biennio successivo alla loro approvazione, garantendo uno strumento per la copertura di ulteriori posti che dovessero rendersi vacanti nel tempo».

Tali procedure concorsuali rappresentano un «passo decisivo e mirato per il potenziamento del Presidio Ospedaliero di Agnone». L’Azienda, infatti, riafferma con forza il proprio impegno nel «garantire stabilità al personale e nel valorizzare ogni singola struttura del territorio, assicurando a tutti i cittadini la qualità e la continuità dei servizi».

I bandi saranno pubblicati integralmente sul Bollettino Ufficiale della Regione Molise (BURM) e per estratto sulla Gazzetta Ufficiale, oltre che nell’area “Amministrazione Trasparente” del sito aziendale.